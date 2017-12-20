Прикордонники вилучили 5 іномарок та майже 1,7 тисячі пачок сигарет

Сьогодні вночі в пункт пропуску «Лужанка», що на українсько-угорському кордоні, прибув 26-річний громадянин України автомобілем «Volkswagen» 1990 року випуску. Під час поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили 440 пачок сигарет. Українець намагався приховати контрабандне куриво у паливному баку свого транспортного засобу.

А учора через пункт пропуску «Угринів», на кордоні з Польщею, українець намагався незаконно вивезти до Польщі 500 пачок сигарет з акцизними марками. 34-річний мешканець Рівненщини приховав товар за декоративною обшивкою легкового автомобіля «Fiat».

Крім того, прикордонники Чопського загону спільно з митниками під час здійснення заходів контролю автомобіля «BMW» у паливному баку та порогах 1996 року випуску знайшли майже 200 пачок контрабандних тютюнових виробів. Громадянин Угорщини прямував до сусідньої держави через пункт пропуску «Тиса» транспортним засобом угорської реєстрації.

Ще два сховки минулої доби викрили охоронці кордону Луцького та Чернівецького загонів. Через пункти пропуску «Доманове» та «Порубне» прямували легковий автомобіль «Volkswagen» та мікроавтобус «Mercedes», у салоні яких, а саме під сидінням та у запасному колесі були приховані понад 500 пачок курива.

Усі виявлені контрабандні сигарети та транспортні засоби вилучені встановленим порядком.