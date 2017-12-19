Українка шість разів змінювала свої дані, аби уникнути покарання

Співробітники Прикордонної служби Польщі в Дорогуську затримали громадянку Україну, яку розшукували польські правоохоронні органи. Українка аж шість разів змінювала свої особові дані уникнення відповідальності, встановленої для неї судом. Про це повідомили у Надбужанському відділі Прикордонної служби, повідомляє Польське радіо.

18 грудня у автомобільному прикордонному пункті пропуску в Дорогуську у напрямку виїзду з Польщі співробітники Прикордонної служби затримали громадянку України.

Жінку розшукували на підставі трьох ордерів на арешт. Суд засудив її до позбавлення волі та великого штрафу.

Крім того, польські прикордонники встановили, що затримана, маючи намір уникнути покарання, аж шість разів змінювала свої персональні дані. Українка перебуває під арештом Прикордонної служби Польщі.