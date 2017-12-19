АТО: Кілька годин тому на Донецький напрямок зайшла група сербських найманців-снайперів

За інформацією розвідки штабу Антитерористичної операції, на Донецький напрямок зайшла група сербських найманців-снайперів. Їхній ватажок – Деян Берич, позивний «Декі».

Цей мерзотник неодноразово приїжджав на Донбас з метою наживи, воюючи на стороні російсько-окупаційних військ проти Збройних Сил України.

Сербські найманці за російські брудні гроші мають намір вбивати українських військовослужбовців на лінії бойового зіткнення та вчиняти провокації проти цивільних мешканців прифронтових населених пунктів.

Ці негідники – є зрадниками сумління та людських цінностей. Вони погодилися за три десятки «кремлівських срібників» проливати кров патріотів та захисників Української землі.

У Збройних Сил України є кому зустріти непроханих гостей і відправити за рахунок міністерства оборони російської федерації туди, звідки прибули.