Викрито організоване злочинне угруповання, яке діяло на українсько-молдовському кордоні

В рамках кримінального провадження, оперативними співробітниками Південного регіонального управління Держприкордонслужби, СБУ та прокуратури в Одеській області викрито організоване злочинне угруповання, яке діяло на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону.

Як з’ясувалось, чисельність організованого злочинного угруповання складає близько 50 осіб, діяльність яких правоохоронці відстежували майже рік. До нього входять як громадяни України, так і громадяни невизнаної Придністровської Молдовської Республіки.

В результаті слідчих дій, які проводились 16 грудня, правоохоронцями виявлено місця накопичення контрафактної продукції, де було вилучено 340 літрів етилового спирту та 19,5 тисяч пачок тютюнових виробів.

Крім того, було ідентифіковано та вилучено 5 транспортних засобів, що використовувались при незаконному переміщенні товарів на територію України, 6 портативних радіостанцій, 12 терміналів стільникового зв’язку та сім-карти до них і 4 мобільні термінали придністровського оператора мобільного зв’язку, що використовувались для здійснення протиправної діяльності.

Попередня сума оцінки вилучених товарів склала понад 1,1 мільйона гривень. Наразі тривають слідчі дії.