Прикордонники виявили приховані в автомобілі набої

Учора на українсько-польському кордоні прикордонники Львівського загону виявили приховані в автомобілі набої.

Так, в пункт пропуску «Грушів» на виїзд з України прибув автомобіль марки «Toyota» під керуванням громадянина України 1982 року народження. Під час огляду автомобіля спрацював службовий прикордонний пес, спеціально натренований на пошук зброї, боєприпасів та вибухових речовин. У ході подальшого огляду транспортного засобу в багажному відділі було виявлено 168 набоїв калібру 7,62 мм та 12 мм.

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників Національної поліції, яким і передали набої.

Загалом, протягом поточного року, прикордонники Львівського загону виявили понад 180 одиниць зброї та 190 одиниць боєприпасів.