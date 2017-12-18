Прикордонники виявили приховані в автомобілі набої

Прикордонники виявили приховані в автомобілі набої

Українець намагався перевезти закордон набої.

Джерело: Відомості

Учора на українсько-польському кордоні прикордонники Львівського загону виявили приховані в автомобілі набої.

Так, в пункт пропуску «Грушів» на виїзд з України  прибув автомобіль марки «Toyota» під керуванням громадянина України 1982 року народження. Під час огляду автомобіля спрацював службовий прикордонний пес, спеціально натренований на пошук зброї, боєприпасів та  вибухових речовин. У ході подальшого огляду транспортного засобу в багажному відділі було виявлено 168 набоїв калібру 7,62 мм та 12 мм.

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників Національної поліції, яким і передали набої.

Загалом, протягом поточного року, прикордонники Львівського загону виявили понад 180 одиниць зброї та 190 одиниць боєприпасів.

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