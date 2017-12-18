Доба в АТО не минула без втрат: троє українських військових загинули

На різних ділянках лінії зіткнення російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння, зокрема, міномети і важку артилерію.

На Луганському напрямку епіцентром напруженості залишилася Сітлодарська дуга. Тут, у вечірній час, ворог з важкої артилерії калібру 152-мм, мінометів, гранатометів і кулеметів вів вогонь по наших позиціях довкола Луганського. У цьому ж районі, зі 120-мм мінометів, противник обстрілював захисників Зайцевого і Травневого.

На Донецькому напрямку найгарячіше на Приазов’ї. Зокрема, агресор застосував 120-мм міномети по наших укріпленнях поблизу Лебединського і Павлополя. У другій половині доби бойовики також порушували перемир’я із озброєння БМП біля Гнутового. На інших ділянках нашої оборони неспокійно було неподалік Кам’янки, де загарбники використали увесь спектр піхотного озброєння.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 14 разів обстріляли позиції Збройних Сил України. У половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів.

На жаль, у результаті ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, інформує штаб АТО.