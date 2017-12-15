Поляки допоможуть створити ефективну систему фінансування науки в Україні

Керівництво Національного наукового центру (ННЦ) Польщі, який фінансує фундаментальні дослідження польських науковців, готове допомогти Україні у створенні та запуску Національного фонду досліджень. Про це йшлося під час зустрічі представників Польської академії наук з українськими вченими, що відбулася у МОН України.

Відповідну декларацію про бажання підтримки та допомоги з боку нинішнього керівництва ННЦ переказав екс-керівник Ради Центру професор Міхал Каронський.

«Під час створення фонду досліджень та проектування засад його діяльності ви можете використовувати наш досвід щодо Національного наукового центру. Ми готові більше розповісти і про всі процедури, і про наші помилки, щоб сприяти створенню ефективної системи фінансування науки в Україні. Також ми сподіваємося, що після запуску українського фонду ми зможемо проводити спільні конкурси наукових проектів – як, наприклад, ми зараз робимо з Німеччиною та Литвою», – зазначив Міхал Каронський.

Він розповів, що за 6 років діяльності польський ННЦ провів 68 конкурсів, на які отримав майже 60 тис. заявок. З них фінансування отримали 10 716 проектів – на загальну суму 1 млрд євро.

«Створення нашого Центру сприяло інтенсифікації наукових досліджень у Польщі. Це зумовили кілька чинників. Найважливішим з них була незалежність діяльності Центру і його Ради. Це передбачено законом, який дає широку автономію для роботи та фінансування досліджень. Звісно, Міністр науки і вищої освіти має вплив на діяльність Центру, наприклад, він затверджує склад Ради ННЦ на підставі пропозицій ідентифікаційного комітету. Але контроль з боку Міністерства не повинен переходити на рівень операційного управління – тобто вирішення питань щодо конкурсів, внутрішньої структури, пріоритетів досліджень. Дуже важливо, що Рада має свободу в утворенні конкурсів, засадах і критеріях оцінювання заявок тощо», – розповів екс-керівник Ради Центру.

Він також наголосив, що вагомим ефектом роботи ННЦ стала ліквідація ієрархії в науковій діяльності: доступ до фінансування наукових досліджень отримали усі вчені попри ступені, звання чи досвід. Це сприяло значному залученню молодих науковців до участі в конкурсах. Приміром, у 2016 році понад 50% грантових заявок були виграні саме вченими до 35 років.

Міхал Каронський повідомив, що фінансування ННЦ торік склало 246 млн євро – це 15% від загального фінансування досліджень в Польщі, що здійснювалися з державного бюджету (1,7 млрд євро).

Заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха подякував польському колезі за презентацію та наголосив, що їхній досвід є дуже цінним для України. Адже уже 2018 року планується старт роботи українського Національного фонду досліджень, голосною функцією якого буде грантова підтримка наукових досліджень і розробок – як для окремих вчених, так і дослідницьких університетів, наукових центрів, лабораторій. І частина польських напрацювань дійсно дуже полегшить роботу із започаткування його діяльності.

Зустріч з польськими науковцями стала продовженням низки семінарів та консультацій із європейськими партнерами щодо реформування науки в Україні. Окрім Міхала Каронського, свою доповідь також представив президент Національної ради науки та вищої освіти Польщі професор Єжи Возніцький. Вона стосувалася законодавчого процесу в сфері вищої освіти з перспективи досвіду представницьких органів академічного середовища Польщі.

Нагадуємо, що Україна та Чехія починають наукову співпрацю – в березні буде оголошено конкурс проектів за спільними пріоритетами.