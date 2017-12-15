Молдованин запакував у стелю вагона 11 шуб та 10 кілограмів ікри

Вчора прикордонники Могилів-Подільського загону спільно зі працівниками митниці, проводячи огляд потяга «Москва-Кишинів», виявили приховані в одному з вагонів 10 кілограмів червоної ікри та одинадцять хутряних виробів - 7 шуб, два жилети та два кардигани.

Сховок, в якому знаходився коштовний товар, належав громадянину Молдови - 37-річному провіднику поїзда. Тайник було обладнано з використанням конструктивних особливостей вагона – у міжстельовому просторі, поруч з ємкістю для води. Наразі вантаж вилучено. Встановлюється його сума оцінки.