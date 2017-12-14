Саакашвілі готовий відпустити Луценка на всі чотири боки з обовязковим поверненням награбованого (відео)

Під час інтерв'ю на"24 каналі"лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі сказав, шо "не може довготривало бути в українській політиці за визначенням". А тому із задоволенням хотів би попрацювати міським головою Одеси.

"Чесно, знаєте, про що я мрію? Якщо я буду вдалим прем’єром, потім я хочу поїхати і стати мером Одеси. Реально, я не жартую, – сказав він. - Я дуже хочу підняти Одесу, але Одесу можна підняти лише після того, як Київ змінить "правила гри", – підкреслив Саакашвілі.

На запитання, що він робитиме з генпрокурором Юрієм Луценком, політик сказав, що "Луценко повинен піти у відставку негайно. Тому що Луценко – це людина, яка напала на агентів НАБУ, яка відкрила таємницю агентів, яка крала гроші, будучи міністром внутрішніх справ".

"Я був двічі президентом. При мені в країні на багато мільярдів збільшився бюджет. Чому у мене немає навіть десятої частини такого будинку, як у Луценка? Я подивився – ну, не слабо, круто, ну, молодці", – заявив Саакашвілі. - "У мене вдома всі – професори, доктори наук, всі з освітою. Моя дружина – не з бідної сім'ї. Чому у нас немає такого будинку? Ця людина (Луценко) буде про якісь червоні лінії говорити?", – обурився він.

Саакащвілі також наголосив, що посидівши у камері три дні, він нікому не бажає такого. Тому не зацікавлений когось садовити.

"Країні треба заліковувати рани, а не роз’ятрювати. Країні потрібен мирний діалог, а не новий виток помсти. Мені здається, що їм (олігархічній владі, - ред.) треба повернути награбоване. Це не треба прощати й відпускати на всі чотири боки..." Крім того, вони повинні відмовитися "від прямого контролю і диктату над телеканалами...", – заявив він.

На запитання про те, як довго стоятиме під Верховною Радою наметове містечко, яке стоїть уже 57 день, Саакашвілі відповів: "Я думаю, що це питання діалогу". А ще наголосив, що "там стоять не проплачені, а героїчні люди".

Саакашвілі також висловив велику вдячність киянам за звільнення.