Анджей Дуда: Польща буде підтримувати Україну, особливо у справі її свободи

У середу, 13 грудня, на завершення візиту у Харкові президент Польщі Анджей Дудазустрівся з поляками, котрі живуть у цьому місті та на сході України. У зустрічі взяло участь кількадесят представників трьох полонійних організацій з Харківської області – Польського дому, Польського дому на Сході та Харківського товариства польської культури.

Польський очільник держави подякував присутнім за збереження польськості та передав подарунки у зв’язку з майбутніми різдвяними святами.

Крім того, Анджей Дуда передав гуманітарну допомогу благодійній організації Карітас, що діє у католицькому соборі Успіння Пресвятої Діви Марії. Зустріч з харківськими поляками відбулася саме у цьому храмі.

«Дуже дякую усім, хто живе тут і зберігає польськість, пам’ятає про те, звідки вийшов, звідки походить, яка його традиція. Дякую, що пам’ятаєте про свою культуру, яка часто переплітається з українською культурою», - сказав він.

Президент Польщі нагадав, що наступного року поляки святкуватимуть 100-річчя повернення незалежності Польщі. «Люди часто забувають, що дуже великою цінністю є те, що ми маємо власну державу», - відзначив президент.

Президент Анджей Дуда висловив надію, що близькі польсько-українські суспільні відносини допоможуть розвинути добрі міждержавні відносини.

Анджей Дуда запевнив, що Польща буде підтримувати Україну під час її перетворень та, особливо, у справі її свободи. «Передусім, це стосується незалежності та територіальної цілісності держави, аби ніхто не розірвав країну, яка є сусідом Польщі», - наголос він. «І ми хочемо, аби вона була якомога ліпшим сусідом», - заявив президент Дуда.

Він нагадав також про важкі сторінки історії. «Не можемо про це забувати, бо та пам’ять важлива не тільки для того, аби не забувати про тих, хто загинув або був вбитий. Важливо їх знайти, щоб на їхній могилі був хрест і таблиця з іменем та прізвищем. Пам’ять важлива також для попередження, аби ніколи більше подібне не спало навіть на думку, коли сусід вбивав сусіда», - сказав Дуда.

«Вірю в те, що розум, а також молитва за наші спільні польсько-українські відносини допоможуть розвинути такі відносини, які є між добрими сусідами. Дуже цього хочу», - зазначив він.

Президент Польщі нагадав також про громадян України, котрі живуть та працюють в Польщі. «Ці люди поважають працю, вони потрібні польській економіці. Приймаємо їх з відкритими обіймами. Завдяки ним розвиваються польсько-українські відносини, добрі відносини», - наголосив Дуда.

Під час зустрічі з поляками Анджей Дуда подарував собору хрест у пам’ять про поляків, вбитих на Сході та привітав з майбутнім Різдвом Христовим.

Раніше Дуда провів перемовини з президентом України Петром Порошенком, з яким вони поклали вінки на Цвинтарі жертв тоталітаризму в Харкові. Зокрема, там поховані польські ув’язнені табору НКВС у Старобільську.

Президент зустрівся також у Харкові зі спостерігачами місії ОБСЄ та представниками Програми розвитку ООН.