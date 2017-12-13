За три роки Німеччина надала Україні позик та грантів на понад 800 мільйонів євро
Німеччина є найбільшим гуманітарним донором України.
За два роки Німеччина надала Україні позик та грантів на понад 800 мільйонів євро. Крім цього, країна стала для нас найбільшим гуманітарним донором.
Про це заявив заступник голови місії Посольства Німеччини в Україні Вольфганг Біндсейл, пише "Укрінформ".
Німеччина надає підтримку Україні в рамках ЄС та міжнародних фінансових інституцій. Зокрема, йдеться про Німецький державний банк розвитку.
"Ми надаємо багато практичної допомоги Україні. Наприклад, протягом 2014-2016 років загальна підтримка становила понад 800 мільйонів євро в позиках та грантах", – зазначив заступник голови місії.
За словами Біндсейла, допомога стосується енергоефективності, агробізнесу, дослідницьких програм, науки, суспільства та незалежних ЗМІ.
Крім того, Німеччина є найбільшим донором у сфері гуманітарної підтримки. Йдеться про допомогу на Сході України.
У сфері гуманітарної підтримки Німеччина є найбільшим донором в Україні. Ми надавали на двосторонній основі допомогу на рівні 75 мільйонів євро з самого початку конфлікту у 2014 році, – зауважив Біндсейл.
Він також наголосив, що, незважаючи на зміни в уряді Німеччини, вона й надалі підтримуватиме Україну.