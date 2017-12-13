Прикордонники затримали особу, яку розшукували за тяжкий злочин

Вчора, відповідно до отриманої від Дніпропетровської поліції інформації, в контрольному пункті «Каланчак» прикордонники виявили особу, яка була у розшуку. 27-річний громадянин з 2013 року переховувався на території Криму за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого».

Встановленим порядком громадянина прикордонники затримали та передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.