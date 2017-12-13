Мати вбила 12-річну доньку, а тіло вивезла на пустир

У вбивстві 12-річної дівчинки з Кропивницького Катерини Добродій, яку поліція розшукувала 4 дні і знайшла мертвою, підозрюється матір дитини.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Чотири доби поліція однієї з центральних областей розшукувала дівчинку 12 років, яка, зі слів батьків, пішла зранку до школи і зникла.

Вчора в результаті пошукових заходів дівчинка була знайдена мертвою на відстані 5 км від будинку з численними пораненнями.

Вже ввечері на підставі зібраних доказів за підозрою в скоєнні вбивства затримана мама дівчинки.

Все виявилося банально просто. Чоловік пішов на роботу, по дорозі молодшу дитину відвів до дитсадка. Старша донька була разом з мамою. Дівчинка просилася залишитися вдома та не йти до школи, а мати навпаки наполягала, щоб та все ж таки пішла до школи. В підсумку - в пориві раптово виниклої люті мати вбила дитину, а потім вивезла та залишила на пустирі. Це страшна трагедія. Попереду ряд експертиз, в тому числі й проведення психіатричної експертизи підозрюваної. Крапку повинен поставити суд".