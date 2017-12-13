13 грудня - свято Андрія Первозванного

13 грудня православні відзначають День Андрія Первозванного. А в католиків в цей день починається Різдвяний піст.

Люди звертають увагу на прикмети. Зокрема, якщо випаде сніг, то зима буде холодною та довгою, якщо - ні, то навпаки -теплою та малосніжною. Якщо ж сніг випав, але не тане, то до квітня зима буде гостювати. Швидкі і низькі хмари - дуже скоро буде холоднеча.

Головною традицією цього свята було спекти калиту: корж з білого тіста. Вважалося, що калита - це символ щасливого шлюбу. Пекли його всі дівчата, скільки б їх не було. Головне, кожна повинна взяти участь в процесі. Кожній потрібно було місити свій маленький шматочок тіста і думати про свого коханого. Місили по черзі: від найстаршої до наймолодшої. В корж додавали мед, прикрашали калиту родзинками.

Ще в цей день існувала традиція пекти маленькі пиріжки, які називали «балабушки». Дівчата разом пекли пиріжки і викладали їх в один ряд у дворі. Чий пиріжок собака з'їсть першим, та скоро вийде заміж.