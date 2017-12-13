Саакашвілі викликають на допит

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На сайті Генпрокуратури з'явилась інформація в якій повідомляється про запрошення лідера політпартії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на допит до начальника відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Я.В. 18 грудня о 9.30 год. Саакашвілі підозрюють у причетності до оборудок із Курченком.

Нагадаємо, напередодні суд відмовився застосувати до екс-президента Грузії цілодобовий домашній арешт, якого вимагала Генпрокуратура.