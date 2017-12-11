Депутати хочуть взяти на поруки Саакашвілі (прямий ефір з залу суду)

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Десять депутатів ВР готові взяти на поруки лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, якому обирають міру запобіжного заходу у Печерському суді Києва. Про це у Facebook написала нардеп Альона Шкрум.

"Юлія Володимирівна готова взяти на поруки Міхеїла Саакашвілі, "з метою перевиховання", - додає Міхеіл. І сміється", - написала вона.

Також нардеп додала, що наразі у Печерському суді перебуває "сто журналістів", активісти і депутати в одній маленькій кімнаті, як оселедці в банці".

Про бажання взяти на поруки Саакашвілі заявили також нардепи Дмитро Добродомов, Олена Шкрум, Юрій Дерев'янко, Мустафа Найєм та Ігор Луценко, Анатолій Гриценко, Микола Катеринчук та Степан Хмара.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.