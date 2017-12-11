Впродовж півроку українці перетнули кордон з Польщею без віз 90 тис. разів

Впродовж півроку дії безвізового режиму громадяни України в цілому 11 млн разів перетнули кордон з державами Європейського Союзу. Про це у понеділок, 11 грудня, повідомили у представництві ЄС в Києві. Українці найчастіше подорожували до Польщі та Румунії.

11 млн поїздок через євросоюзний кордон протягом шести місяців як з візами, так і без них, це на 15% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2016 року, - поінформували у представництві ЄС.

За даними Державної прикордонної служби України, протягом цього періоду українські громадяни, які мають біометричні паспорти, що дозволяють подорожувати до ЄС без віз, перетнули кордон з країнами Спільноти 355 тис. разів, найбільше кордон з Польщею (90 тис. разів) та з Румунією (65 тис. разів), інформує Польське радіо.