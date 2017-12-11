Адвокат Саакашвілі звернувся з клопотанням до судді вивільнити Саакашвілі з клітки

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький звернувся з клопотанням до судді вивільнити Саакашвілі з клітки. Знаходження в таких умовах принижує честь та гідність третього президента Грузії. Прокуратура не заперечила клопотання адвокатів.

Саакашвілі, за рішенням суду, зайняв місце за столом.

Адвокат також попросив суддю знайти більший зал для проведення засідання, щоб зайшло більше людей, які на вулиці очікують на рішення суду. Прокуратура не заперечила проти клопотання адвоката у зв'язку з резонансною справою.

Суддя відмовила клопотанню адвокати.

Зазначимо, у залі суду присутні депутати ВР, серед яких Тимошенко, Добродомов.