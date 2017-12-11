Двоє іноземців намагались доправити в Україну літаком партію медичних препаратів

Учора ввечері прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з працівниками ДФС виявили в аеропорту «Бориспіль» у двох іноземців партію медичних препаратів, які вони намагались перемістити з порушенням.

Викрити правопорушників вдалось завдяки отриманій попередній інформації від співробітників оперативно-розшукового відділу Держприкордонслужби. Громадяни, які спробували ввезти в Україну понад 700 упаковок медичних препаратів, прибули рейсом «Алмати-Київ». Всього під час огляду багажу у чотирьох валізах 2 громадян Індії правоохоронці виявили медичний товар на загальну суму 1 750 000 гривень.

За порушення митних правил на осіб складено протокол, препарати вилучено.