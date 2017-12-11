Громадянин України перевозив в особистих речах пігулки психотропної дії

Учора ввечері в пункті пропуску «Мамалига», що на кордоні з Молдовою, співробітники Держприкордонслужби завадили незаконному ввезення в Україну лікарських препаратів психотропної дії.

У ході реалізації оперативної інформаціїприкордонники Чернівецького загону під час здійснення заходів контролю пасажирів рейсового автобуса «Кишинів-Чернівці» виявили таблетки психотропної дії. Громадянин України перевозив в особистих речах 50 таблеток «Феназепаму», 30 таблеток «Клоназепаму» та 140 таблеток «Риностопу».

Повідомлення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) направлено до СБУ в Чернівецькій області.