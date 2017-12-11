Прикордонники затримали двох нелегальних мігрантів на кордоні з Польщею

Учора вночі прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону отримали інформацію від водіїв авто, які очікували на перетин держкордону перед пунктом пропуску, про появу у сервісній зоні двох невідомих осіб, які рухались у напрямку кордону пішки.

Група реагування прикордонного підрозділу одразу ж вирушила на вказаний напрям та вже за декілька хвилин, на відстані 700 метрів до лінії кордону, затримала 2-х осіб без документів, з їхніх слів громадян Камеруну та Нігерії. Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. Як з’ясували охоронці кордону, кінцевою метою горе-мандрівників була Німеччина.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 204-1 ч.2 КУпАП.