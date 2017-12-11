Поліція пообіцяла не перешкоджати журналістам бути присутніми в суді над Саакашвілі

Михайло Саакашвілі (лідер "Руху нових сил") уже знаходиться в Печерському суді Києва. Про це повідомив член політради "Руху нових сил".

На дану хвилину біля суду перебувають кілька десятків бійців Національної гвардії України. Також там знаходиться дружина Саакашвілі Сандра Рулофс. До будівлі суду нікого не пропускають.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали ввечері у п'ятницю, 8 грудня, і помістили у ізолятор тимчасового утримання Служби безпеки України. Після затримання Саакашвілі його прихильники з наметового містечка під Верховною Радою підтяглися до будівлі управління СБУ у Києві на Аскольдовому провулку, де провели протест. 9 грудня політик оголосив голодування. 10 грудня активісти провели марш на підтримку Саакашвілі. Учасники мітингу вимагали відставки президента України Петра Порошенка та звільнення Саакашвілі.