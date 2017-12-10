Марш протесту: активісти вирушили до СІЗО

У Києві учасники маршу за імпічмент із Мадану Незалежності колоною вирушили на Аскольдів провулок до будівлі ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України, щоб висловити підтримку затриманому напередодні колишньому голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі.

Зазначено, що акція проходить мирно, без жодних інцидентів. Учасники мітингу вимагають відставки президента України Петра Порошенка та звільнення Саакашвілі. Перед виступаючими серед інших виступила дружина Саакашвілі Сандра Рулофс. Своєю чергою адвокат політика Руслан Чорнолуцький заявив, що влада пред'явить Саакашвілі звинувачення в найближчі години. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві кількість людей, які зібралися на мітинг і марш за імпічмент в межах 10 - 50 тисяч.