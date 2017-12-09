Саакашвілі із СІЗО закликав українців сміливо виходити на мирну недільну акцію "За імпічмент"!"

Суд з обрання запобіжного заходу затриманому екс-очільнику Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі може відбутись у понеділок, 11 грудня. Про це повідомив один з адвокатів Саакашвілі Павло Богомазов у коментарі Громадському.

"За попередньою інформацією, швидше за все він (Міхеіл Саакашвілі – ред.) на вихідних буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання. І я так думаю, що справа в Печерському суді буде розглядатись в понеділок. Це те, що мені сказав слідчий", — сказав адвокат.

Він наголосив, що при затриманні Саакашвілі було дуже багато порушень.

Нагадаємо, Саакашвілі був затриманий у квартирі колишнього глави ГУНП в Луганській області Юрія Покиньбороди і поміщений в ізолятор тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку. Як розповіла прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці, прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Полковник Юрій Покиньборода, в квартирі якого був затриманий Саакашвілі, є співробітником правоохоронних органів з 1995 року. У 2015 році він був призначений главою ГУНП Луганської області і в травні 2016 року залишив цю посаду.

Сам Покиньборода опублікував відеозвернення на своїй сторінці в facebook, в якому підтвердив арешт Саакашвілі в його квартирі.

При цьому Покиньборода заявив, що його мали заарештувати разом з Саакашвілі, але цього не сталося.

Полковник також висловив думку, що його хочуть підставити, зробити винним в арешті Саакашвілі, для того щоб відвернути увагу від тих, хто повідомив правоохоронцям про місце перебування лідера РНС. При цьому Покиньборода припустив свій подальший арешт і висловив побоювання за своє життя.

"Я буду проводити власне розслідування ... і якщо зі мною щось трапиться, значить я вийшов на правильну фінішну пряму ... Зараз я залишився на волі лише тому, що вони розраховують на те, що мене хтось прибере у помсту за арешт Міши", - заявив він.

Покиньборода запевняє, що не має жодного відношення до арешту Саакашвілі.

В свій час лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі назвав звинувачення проти себе брехливими і закликав прихильників виходити у неділю на акцію "За імпічмент".

Фотографію написаної від руки заяви опублікував адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Барижна влада мене заарештувала за брехливим звинуваченням. Таким чином вони хочуть залякати вас", - написав Саакашвілі.

"Не бійтеся нічого, сміливо виходьте на мирну недільну акцію "За імпічмент"!", - закликав він.

Депутат Юрій Дерев'янко повідомив ЗМІ, що Саакшвілі оголосив безстрокове голодування у зв’язку із незаконним арештом .