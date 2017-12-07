АТО: Ворог 27 разів відкривав вогонь по українським позиціям

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів і танки, які давно мали б бути відведеними від лінії зіткнення на встановлені відстані. Особливо активно противник порушує перемир’я із настанням сутінок.

На Луганському напрямку загарбники активізувалися у темну пору доби. Якщо удень було зафіксовано єдиний обстріл наших позицій зі 120-мм мінометів у районі Новолуганського, то увечері ворог неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонних укріпленнях біля Луганського. Із гранатометів противник обстріляв оборонців Травневого і Новоолександрівки, а з легкого піхотного озброєння – захисників Лобачевого і Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку за світлої пори доби найгарячіше було на Приазов’ї. Тут окупанти з мінометів різних типів та зброї менших калібрів неодноразово обстрілювали низку населених пунктів на підступах до Маріуполя, зокрема Водяне і Старогнатівку. По оборонцях Широкиного, окрім того, стріляв танк. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по наших позиціях у районі Гнутового.

Увечері епіцентр протистояння від Азовського моря змістився до передмістя Авдіївки. Захисників цього прифронтового міста агресор неодноразово обстрілював із усього наявного арсеналу піхотного озброєння та мінометів.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військові придушували вогневу активність ворога.

Унаслідок обстрілів жоден український захисник не постраждав, інформує штаб АТО