Грузинських журналістів не пустили в Україну
Українські прикордонники не випустили журналістів із аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомив сайт грузинського "Першого каналу".
Журналіст Соломія Кокіашвілі, оператор Заза Шуквані та інженер Леван Гулбані повідомили, що прикордонники затримали їх на кілька годин, а після розмови відмовили у в'їзді в Україну.
"У нас були паспорти, ми не знаємо, чому нас не пустили. Ми не підписали незрозумілі нам документи, оформлені в Україні. Ми попросили пояснень, але нам відмовили", - сказала Кокіашвілі.
За словами журналістки, зараз вона з колегами збирається повернутися до Тбілісі.