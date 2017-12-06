Грузинських журналістів не пустили в Україну

Про це повідомив сайт грузинського "Першого каналу".

Журналіст Соломія Кокіашвілі, оператор Заза Шуквані та інженер Леван Гулбані повідомили, що прикордонники затримали їх на кілька годин, а після розмови відмовили у в'їзді в Україну.

"У нас були паспорти, ми не знаємо, чому нас не пустили. Ми не підписали незрозумілі нам документи, оформлені в Україні. Ми попросили пояснень, але нам відмовили", - сказала Кокіашвілі.

За словами журналістки, зараз вона з колегами збирається повернутися до Тбілісі.