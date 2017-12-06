На кордоні затримано автомобіль «Ford» із підробленим номером кузова

На українсько-польському кордоні співробітники прикордонного відомства виявили автомобіль «Ford» із підробленим номером кузова.

Учора, в пункт пропуску «Устилуг» прибув громадянин України на автомобілі «Ford» 2005 року випуску. Під час здійснення заходів контролю, прикордонники Львівського загону невідповідність ідентифікаційного номеру кузова даного транспортного засобу. Іномаркою української реєстрації наш співвітчизник прямував до сусідньої країни.

Транспортний засіб та протокол про адміністративне правопорушення за статтею 121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах) передано співробітникам Нацполіції.