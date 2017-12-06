Україна і Білорусь розвиватимуть судноплавство на річках Дніпро і Припять

Україна і Білорусь домовились про розвиток судноплавства на річках Дніпро і Прип’ять. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян за підсумками зустрічі з Міністром транспорту Республіки Білорусь Анатолієм Сиваком, яка відбулась 5 грудня 2017 року в Києві. У зустрічі також взяли участь представники ЄІБ, ЄБРР, представництва ЄС в Україні.

Міністр інфраструктури підкреслив, що українською та білоруською сторонами приділяється першочергова увага питанням розвитку транспортних комунікацій між країнами, зокрема, активізується і розширюється робота щодо поліпшення судноплавства на спільних водних шляхах.

«Одним із пріоритетних напрямків розвитку відносин між Україною і Білоруссю є забезпечення умов для здійснення транзитних перевезень вантажів водним транспортом по території України, в тому числі, з використанням суден класу «річка-море»», - наголосив Володимир Омелян.

Він також відзначив спільну роботу двох країн з відновлення судноплавного сполучення між Україною і Республікою Білорусь, зокрема водного шляху Е-40, а також створення безпечних умов судноплавства на річках Прип'ять і Дніпро.

Міністр інфраструктури України подякував Міністру транспорту Республіки Білорусь за конструктивну і плідну роботу з узгодження проекту Дорожньої карти, яку було підписано під час зустрічі міністрів.

«Особливу увагу до цього питання приділяють президенти наших держав. Сьогодні ми підписали Дорожню карту з деталізацією і етапами реалізації проектів з розвитку судноплавства на річках Дніпро і Прип'ять», - наголосив Володимир Омелян.

Реалізація положень Дорожньої карти вимагає фінансових ресурсів, які планується залучити від МФО і донорів.

Сторони відзначили позитивну динаміку росту автомобільних перевезень і підтвердили зацікавленість в подальшому збільшенні вантажообігу між країнами, а також обговорили інші питання в сфері транспорту.

Сторони домовились про збільшення квоти дозволів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та вантажів до 65 000 одиниць, а розбивка за типами і видами дозволів буде здійснюватися з урахуванням потреб перевізників обох країн.

Також сторони дійшли згоди щодо розвитку транспортного сполучення Північ-Південь територіями України та Республіки Білорусь з метою забезпечення оптимальних логістичних схем доставки вантажів із використанням інфраструктури Білорусі та України.