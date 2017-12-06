АТО: ворог дещо зменшив інтенсивність обстрілів

Попри те, що російсько-терористичні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України із заборонених у Мінську мінометів, ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою українською армією. Із настанням темної пори доби порушувати режим припинення вогню загарбники не припинили, проте, порівняно з останніми днями, дещо зменшили інтенсивність обстрілів.

На Луганському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів вели вогонь по оборонних укріпленнях наших захисників біля Луганського, Зайцевого і Новолуганського. З гранатометів і стрілецької зброї противник турбував захисників Кримського та Новотошківського.

На Донецькому напрямку ворог декілька разів із мінометів та гранатометів на Приазов’ї обстріляв оборонців Водяного, а зі стрілецької зброї – підступи до Старогнатівки. У передмісті Авдіївки російські найманці порушували перемир’я з мінометів та гранатометів, а у районі Богданівки ворог застосував озброєння БМП та гранатомети.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. У разі потреби українські військові давали агресору адекватну відповідь.

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав, інформує штаб АТО.