Березюк не вірить Луценку, бо той не Бог

- Те, що відбувається з Саакашвілі - це чергове політичне шоу, - сказав нардеп Олег Березюк.

Що стосується звинувачень Саакашвілі Генпрокурором, то винуватість чи не винуватість може визначити лише суд. А прокурор, якби був професіоналом, то повинен знати, що є таємниця слідства, яка може бути використана під час розслідування. Більше того, на думку нардепа Березюка, Луценко часто говорить, але за його словами немає дій. Де боротьба з корупціонерами? Її немає.