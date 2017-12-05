Активісти звільнили Саакашвілі. Хто дав вказівку - невідомо, але силовики, як стало відомо, не дуже протестували.

Нагадаємо, щойно відбувся брифінг Генпрокурора, в якому той виклав аудіозапису винуватості Саакашвілі. Наскільки вони правдиві, може встановити лише перевірка на автентичність. Хоча багато хто заявляє, що це чергова порція підробки, політична справа, шита білими нитками.

Саакашвілі з жовто-блакитною хустинкою на шиї в колоні рухаються до ВР, потім ніби планують завернути на Банкову.