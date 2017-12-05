Зеленський з командою 95-го кварталу ідуть в політику

В Україні зареєстровано нову політичну партію під назвою «Слуга народу». Про це йдеться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб на сайті Міністерства юстиції України. Відзначається, що в реєстрі з'явилося юридична особа, найменування якої «Політична партія «Слуга народу» (ПП "Слуга народу").

Згідно з даними реєстру, організаційно-правова форма юридичної особи «Слуга народу" - політична партія. Керівником політичної партії «Слуга народу» є Баканов Іван Геннадійович, який є керівником ТОВ «Квартал 95» з 2013 року.

Адреса реєстрації політичної партії «Слуга народу» згідно з ЄДР - 04053, м.Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 77, офіс 728.

Ця ж адреса вказана як місце реєстрації приватного юридичного бюро «Качура Лоерс».

Нагадаємо, серіал «Свати» було забороно для трансляції в Україні. На що Володимир Зеленський зробив заяву у відповідь. Крім того, як стало відомо, студія готова подати до міжнародного суду.