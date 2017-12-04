Своїми діями та заявами Генеральний прокурор санкціонує наступ на незалежність НАБУ

Заяви Генерального прокурора України про нібито незаконність роботи окремих підрозділів Національного бюро не відповідають дійсності, а подекуди й суперечать здоровому глузду, - читаємо на сайті НАБУ. - Оскільки пан Луценко, судячи з його заяв, не повною мірою обізнаний із базовими правовими засадами проведення оперативно-розшукових дій, інформуємо, що в оперативно-розшуковій діяльності НАБУ керується вимогами Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» та Закону «Про оперативно-розшукову діяльність». Зокрема, згідно зі ст. 8 останнього, для виконання завдань у межах ОРД можуть залучатися гласні і негласні штатні та позаштатні працівники.

Відбір штатних працівників для виконання ОРД, так само як і до інших підрозділів Національного бюро, здійснюється на конкурсній основі, але з врахуванням вимог Закону «Про державну таємницю». Базовою засадою оперативно-розшукової діяльності є безумовна негласність заходів. Досягнення їхніх результатів вимагає забезпечення нерозголошення інформації про форми та методи їхньої організації і здійснення, а також особистих даних працівників та інших осіб, які готуються до залучення, забезпечують або беруть участь у виконанні відповідних ОРД. Ці співробітники можуть мати доступ до інформації, що становить державну таємницю, так само, як і співробітники підрозділів ОРД інших правоохоронних органів.

Розголошення особистих даних працівників та змісту оперативно-розшукових заходів не просто шкодить негласній діяльності, але й становить загрозу життю і здоров’ю правоохоронців та їхніх близьких. Таким чином, розголошуючи відомості про негласних співробітників НАБУ, Генпрокуратура та СБУ свідомо наразили співробітників Бюро на небезпеку та зірвали декілька спецоперацій під прикриттям. НАБУ докладатиме максимум зусиль, аби цим діям була надана адекватна правова оцінка.

Щодо заяв Юрія Луценка про нібито використання агентами НАБУ «контрабандної» та «нелегальної» техніки, наголошуємо, що всі технічні засоби, які НАБУ використовує під час здійснення ОРД, придбані офіційно й перебувають на обліку, як того вимагає законодавство. Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли Генеральний прокурор свідомо вводить суспільство в оману, повідомляючи неправдиві факти та пропонуючи «довільне» трактування законодавства. У такий спосіб він фактично дає «зелене світло» подальшій атаці на новостворені антикорупційні органи.

Довідково

Відповідно до статті 21 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», працівники Національного бюро під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність. В інтересах забезпечення особистої безпеки працівників Національного бюро та членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб. Відомості про проходження служби працівниками Національного бюро надаються з дозволу Директора Національного бюро або його заступника.