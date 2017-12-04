У разі екстрадиції Саакашвілі вважає за краще повернутися в Грузію, ніж в Європу

Колишній губернатор Одеської області, екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі заявив, що українські спецслужби можуть екстрадувати його з країни вже на наступному тижні, передає РІА «Новини».

«У них плани викинути мене з країни, у них спільна спецоперація грузинських спецслужб, російських спецслужб і українських спецслужб», - сказав він.

За словами Саакашвілі, в разі екстрадиції він вважатиме за краще повернення в Грузію видворенню в Європу.

"... Хочуть мене схопити і сказати: ось на тобі в Грузії справи, ми пропонуємо тобі в Польщу або в Голландію; а я скажу, що поїду до Грузії», - зазначив політик.

Крім того, він підкреслив, що готовий в Грузії сидіти в тюрмі.

«Навіть якщо мене викинуть, навіть якщо мене кинуть у в'язницю під надуманими звинуваченнями, я знаю, що готується провокація», - уклав Саакашвілі.

Раніше на Європейській площі в Києві пройшов «Марш за імпічмент», організований «Рухом нових сил» Михаїла Саакашвілі.