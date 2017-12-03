Населення України скоротилось на 10 мільйонів

Населення України скоротилось на 10 мільйонів

За оптимістичним показником 32 млн громадян проживає в Україні.

Джерело: Відомості

На території України постійно живуть на 10 млн осіб менше, ніж це зазначено в офіційних даних, заявив в ефірі телеканалу ZIK депутат Верховної ради Михайло Папієв.

«За статистикою, українців сьогодні 42,3 млн, тобто це потужна європейська країна. За розрахунками, які ми провели разом з експертами та Інститутом демографії Академії наук України, зараз оптимістичний показник - 32 млн громадян України », - сказав Папієв.

Він зазначив, що в аналізі не враховувалося населення Криму і самопроголошених т.зв. Донецької і Луганської народних республік.

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