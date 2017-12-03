Троє громадян Росії попросили притулку в Україні через переслідування в РФ

Тільки протягом минулого тижня на державному кордоні троє громадян Росії 45, 38 та 27 років, яких переслідують у Російській Федерації, попросили статус біженців у співробітників Державної прикордонної служби України.

Один із них прибув вчора вранці у пункт пропуску «Київ-пасажирський» та під час оформлення звернувся з усною заявою про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Зі слів росіянина, він брав участь у мітингах проти корупції та за російську опозицію, зокрема Олексія Навального, тому піддається переслідуванню в РФ.

Інший громадянин Росії, також у цьому пункті пропуску, попросив статус біженця у минулу середу. Росіянин розповів, що змушений тікати та просити притулку в Україні у зв’язку з його переслідуванням правоохоронними органами Росії за участь в акціях проти російської влади.

Ще один громадянин Росії попросив захисту у зв’язку з його переслідуванням органами Російської Федерації в одному з пунктів пропуску на Чернігівщині у минулий вівторок.

Співробітники Державної прикордонної служби України роз’яснили громадянам Росії порядок звернення за захистом відповідно до законодавства України та направили їх до управління Державної міграційної служби України.