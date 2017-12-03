Прикордонники зафіксували чергові спроби давання хабарів

Зокрема у пунктах пропуску «Катеринівка» та «Сеньківка» прикордонники Сумського та Чернігівського загонів задокументували дві спроби пропонування хабарів у розмірі 50 доларів США та 1 тисячі російських рублів. Громадяни Росії та Молдови таким чином мали намір вирішити питання безперешкодного перетину державного кордону.

Від неправомірної вигоди правоохоронці звісно відмовився, а на порушників були складені протоколи за статтею 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

І як вже повідомлялось, учора правоохоронці Чернігівського загону в пункті пропуску «Нові Яриловичі» під час прикордонного контролю виявили у громадянина України речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору вагою 3 грами. Чоловік прямував на виїзд з України автомобілем «Citroën». Під час з’ясування обставин вчинення правопорушення 28-річний громадянин України запропонував прикордонному наряду неправомірну вигоду в розмірі 2200 гривень та 10 євро за безперешкодне перетинання кордону та нерозголошення факту наявності у нього наркотичної речовини.

До Нацполіції направлено повідомлення за статтею 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» та за статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».