На Одещині чоловік взяв у заручники власну дружину і дочку

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який насильно утримував у будівлі дружину і дочку, стріляв по перехожих і співробітників поліції, а також погрожував "коктейлем Молотова". Про це повідомив радник голови Національної поліції в області Руслан Форостяк в ефірі телеканалу "112 Україна".

Інцидент стався в Білгород-Дністровському. За попередніми даними, 73-річний чоловік перебував в не адекватному стані. На місце події прибули поліцейські, керівництво ГУ НП, бійці підрозділу спеціального призначення, переговорники, працівники ДержНС і прокуратури.

"З чоловіком намагалися вести переговори - звільнити жінок і відмовитися від своїх намірів, але він вів себе не адекватно, зробив кілька пострілів у бік правоохоронців, розмахував "коктейлем Молотова". Було прийнято рішення про негайний штурм. Під час штурму ніхто не постраждав, заручників звільнили, чоловіка затримали. Як він пояснив, після сімейної сварки він перейшов до таких дій. Це виявилися його домочадці, дружина і дочка", - сказав він.

На місці події були знайдені пляшки з горючою сумішшю, револьвер під патрони Флобера і мисливську рушницю.

На даний момент з'ясовуються всі обставини події та вирішується питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності, злочин кваліфікується як загроза вбивством. Санкція статті передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі.