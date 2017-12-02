На Закарпатті вивлено велику партію сигарет у вантажівці з пиломатеріалами

Сьогодні, близько 1-ї години ночі, в пункті пропуску «Дякове», що на кордоні з Румунією, прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці виявили у вантажівці велику партію сигарет.

Під час поглибленого огляду вантажного автомобіля «Рено» прикордонники знайшли у причепі понад 100 тисяч пачок сигарет різних марок, прихованих під дошками. Контрабандний тютюн, ймовірна сума якого може скласти понад 1,5 мільйона гривень, до сусідньої Румунії намагався провезти 41-річний українець.

Наразі сигарети та транспортний засіб у нашого співвітчизника вилучили, встановлюється точна кількість товару та сума оцінки конфіскату.