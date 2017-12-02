АТО: Луганський напрямок і надалі залишається епіцентром збройного протистояння

Ситуація у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби.

Луганський напрямок і надалі залишається епіцентром збройного протистояння. Понад три години ворог безперервно вів вогонь з усього арсеналу піхотного озброєння по оборонних укріпленнях Луганського, що на Світлодарській дузі. Тут же застосовував БМП та кожні три-чотири хвилини випускав по наших захисниках міни різних калібрів. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри були обстріляні українські опорні пункти на підступах до Троїцького і Новотошківського. З гранатометів і стрілецької зброї загарбники порушували перемир’я біля Зайцевого та Кримського.

На Донецькому напрямку декілька разів з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наших воїнів у передмісті Мар’їнки. Поблизу Авдіївки, Кам’янки, Березового, Невельського та Водяного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один наш військовий отримав поранення, інформує штаб АТО.