НАБУ потрібно захищати від тиску, аби воно продовжило рішучу роботу – президент GRECO

Ґрунтовний досвід розслідувань Національного антикорупційного бюро України свідчить про його ефективність. Тому будь-які спроби підірвати діяльність цього органу ставлять під сумнів реальну політичну волю України до боротьби з корупцією. Про це 29 листопада заявив президент «Групи держав проти корупції» Ради Європи (GRECO) Марін Мрчела.

«НАБУ слід захищати від неналежного впливу, а також тиску, щоб воно продовжувало свою роботу так само рішуче і продуктивно, як це було досі», — наголосив президент GRECO.

За його словами, європейські партнери занепокоєні останніми подіями навколо діяльності антикорупційних органів в Україні. Зокрема, йдеться про прийняття законодавчих змін, що обмежують повноваження Національного бюро в кримінальному процесі.

Іншою перешкодою для успішної реалізації антикорупційної реформи в Україні, на думку керівника органу Ради Європи, є відсутність ефективного судового механізму для винесення рішень щодо корупційних правопорушень за підсумками розслідувань НАБУ.

«Існує очевидна необхідність доручити розгляд масштабних корупційних справ, пов’язаних зі складними фінансовими схемами, спеціалізованим, незалежним та неупередженим суддям. Це може супроводжуватися створенням, принаймні на перехідний період, спеціалізованого антикорупційного суду», – підкреслив Марін Мрчела.

На його переконання, саме Антикорупційний суд забезпечить ефективний розгляд справ про топ-корупцію та встановить стандарт справедливого правосуддя.

Довідково

GRECO (англ. The Group of States against Corruption — «Група держав проти корупції») – орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу, який протягом останніх років постійно проводить оцінку того, що було зроблено Україною для боротьби з корупцією.