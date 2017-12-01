АТО: В епіцентрі військової активності перебуває Луганський напрямок
Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО.
Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби.
Епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї неподалік Троїцького і Луганського. Із настанням сутінок по декілька мін із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення, було випущено російськими найманцями біля Новоолександрівки, Кримського та Новолуганського. Зі стрілецької зброї противник провокував наших воїнів у районі Зайцевого і Сизого, а з озброєння БМП обстрілював наші оборонні укріплення поблизу Лозового і Луганського.
На Донецькому напрямку ворог також активізувався у вечірній час. Зокрема, на Приазов’ї, неподалік Павлополя, окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів та стрілецької зброї. Починаючи з 18.00 загарбники інтенсивно обстрілювали з гранатометів і легкого піхотного озброєння опорні пункти сил АТО поблизу Авдіївки, Кам’янки, Пісків та Мар’їнки, а оборонців Богданівки турбували зі стрілецької зброї.
Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї.
У результаті ворожих обстрілів один наш військовий отримав поранення, інформує штаб АТО.