Прикордонники України та правоохоронці Молдови перекрили наркоканал з Іспанії

Обмін інформацією дозволив правоохоронцям встановити причетність до організації каналу контрабанди окремих громадян Молдови.

Днями співробітники МВС Республіки Молдова у пункті пропуску «Галац-Джуржулешти» на в’їзд з Румунії зупинили автомобіль під керуванням громадянина Молдови, в якому виявили 30 кілограмів гашишу з Іспанії.

Далі – цікавіше. За інформацією молдовських правоохоронців українські встановили, що організатор контрабанди даної партії наркотиків, громадянин Молдови, за чотири дні до оголошення його у міжнародний розшук Інтерполом прибув до України.

В рамках міжнародної правової допомоги Департамент оперативної діяльності Держприкордонслужби прийняв рішення про затримання організатора.

Наприкінці минулого тижня співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками Національної поліціїу Львівській області затримали зловмисника у м. Трускавець.