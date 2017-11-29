МОН не бачить майбутнього загальноосвітніх шкіл-інтернатів для учнів початкових класів

Міністерство освіти і науки підтримує реформу деінституціалізації інтернатних закладів. На цьому наголосив заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей сьогодні, 28 листопада, під час семінару-наради «Впровадження першого етапу Національної стратегії реформування інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки».

«Реформа системи інтернатних закладів наразі є важливим кроком до забезпечення прав дітей на проживання у сім’ї, піклування батьків та здобуття кращої освіти, адже жоден інтернат, яким би хорошим він не був, не може замінити сім’ю. Що стосується загальноосвітніх шкіл-інтернатів, то Міністерство не бачить їхнього майбутнього для учнів початкових класів. Переконані, що діти мають навчатися у школі», – зазначив Павло Хобзей.

Cтратегія направлена на те, щоб змінити нинішню систему інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка забезпечить догляд і виховання дитини в сім’ї або наближеному до неї середовищі. Для цього три міністерства: МОН, МОЗ та Мінсоцполітики вдосконалюватимуть законодавство, розвиватимуть мережу та забезпечуватимуть освітні, медичні, соціальні, реабілітаційні послуги, зокрема раннього втручання, інклюзивного навчання тощо.

За словами Павла Хобзея, Міністерство готове йти назустріч реформі, але питання також і в інших службах.

«Діти зі шкіл-інтернатів мають обов’язково ходити до загальноосвітньої школи – ми не повинні створювати для них гетто. Дітей не потрібно відділяти від інших, навпаки, треба сприяти їх соціалізації. А поки дитині не знайшли сім’ю, колеги з Мінсоцполітики мають подбати про те, аби вона могла тимчасово проживати в пансіонаті», – підкреслив заступник Міністра.

Водночас він наголосив, що санаторні, спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати повинні продовжувати свою роботу. Зокрема, санаторні інтернати мають право на життя, якщо в них буде змінний контингент.

«Нерідко буває ситуація, коли дитина заходить до санаторної школи в першому класі, а виходить звідти у 9 чи 11 – це не є прийнятним. Для виправлення таких ситуацій МОН має співпрацювати з МОЗ, адже термін перебування у таких інтернатах з метою лікування чи оздоровлення визначають лікарі», – відзначив Павло Хобзей.

У новому Законі «Про освіту» є окрема стаття, що передбачає функціонування мистецьких, спортивних, військових та наукових шкіл.

«Спеціалізовані школи – це школи для обдарованих дітей, де виховують майбутніх олімпійських чемпіонів, розвивають дитячі таланти. Такі інтернати можуть бути з початкової школи, але наукові та військові – найраніше з п’ятого класу. Проте розглядається ідея зробити їх із 7-го», – повідомив заступник Міністра.

Нагадаємо, що цього року невикористану частину субвенції на інклюзивну освіту можна буде повністю витратити на придбання засобів корекції психофізичного розвитку. Таке рішення ухвалили15 листопада 2017 року під час засідання Кабінету Міністрів України.

Довідково

Зараз система нараховує 751 інтернатний заклад, де навчаються і виховуються 106 тисяч дітей. Влітку цього року Кабінет Міністрів затвердив «Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2016 роки» і План реалізації її першого етапу. Наразі усі області мають проаналізувати наявну систему інтернатних закладів, оцінити забезпечення прав дітей у кожному регіоні і затвердити регіональні плани реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. До стратегії долучені три міністерства: Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики, яке визначене координатором реформи.