Щоб вступити в коледж чи технікум на базі 11-ти класів, потрібно буде подавати заяву в електронній формі

Наступного року вступники до коледжів і технікумів на базі 11-ти класів подаватимуть документи виключно в електронній формі. Це передбачено Умовами прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, які затверджені наказом МОН та вже пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Таким вступникам потрібно буде створювати електронні кабінети в системі ЄДЕБО й через них подавати заяви, попередньо підвантаживши необхідні документи. Прийматимуться сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. З цих предметів приймаються лише сертифікати 2018-го.

Подавати заяви в паперовій формі зможуть вступники на основі 11 класів, які мають право на пільги, розбіжності у ПІБ, даті народження, статі або громадянстві в атестаті та сертифікаті ЗНО, які подають іноземні документи про повну загальну середню освіту або атестати, видані до запровадження фотополімернихтехнологій їх виготовлення. Ще однією підставою може бути неможливість зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджена довідкою приймальної комісії.

У паперовій формі, як і раніше, подаватимуть заяви та документи вступники на основі 9-ти класів. Для них прийом заяв почнеться 2 липня і триватиме до 18-ї години 14 липня 2018 року. Упродовж 15-22 липня проходитимуть вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди. Рейтинговий список вступників оприлюднюватиметься не пізніше 24 липня, а зарахування на місця держзамовлення буде не пізніше 30 липня.

Вступники на основі 11-ти класів зможуть реєструвати електронні кабінети та завантажувати в них документи з 2 липня, а подавати заяви – з 12 липня. Реєстрація триватиме до 18-ї години 25 липня, а подання заяв – до 1 серпня для тих, хто вступає на основі співбесіди, іспитів або творчих конкурсів, та до 8 серпня для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО. Рейтингові списки оприлюднюватимуться не пізніше 9 серпня, а зарахування на місця держзамовлення на основі співбесіди – не пізніше 8 серпня, а на основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів або творчих конкурсів – не пізніше 14 серпня.

Ще однією новацією 2018 року для вступу на молодшого спеціаліста буде дві форми заяв на участь у конкурсі. Зокрема, вступник зможе зазначити, що він бере участь у конкурсі і на бюджетні місця, і на контрактні або виключно на контрактні.

«Реєстрація Умов прийому в Мін’юсті дала старт для закладів вищої та професійної освіти, які готують молодших спеціалістів, створювати власні Правила прийому. До 31 грудня вони мають бути внесені в ЄДЕБО та розміщені на сайті закладу. Найближчим часом ми також очікуємо завершення реєстрації Умов прийому до закладів вищої освіти, які визначають правила вступу на бакалаврів, магістрів та докторів філософії», – зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Щоб докладніше роз’яснити всі положення Умов прийому, МОН планує провести регіональні наради для закладів вищої та професійної освіти, які здійснюють набір на молодшого спеціаліста, з 6 до 15 грудня 2017 року.

Нагадуємо, що комісія з аудиту вступної кампанії 2017-го надала рекомендації на 2018 рік. Вони, зокрема, стосуються ширшої комунікації та вдосконалення ЄДЕБО.