Українців у Польщі можуть позбавити соціальної підтримки

У жовтні польський Заклад соціального страхування (ZUS) виплатив громадянам України близько 122 тис. злотих у рамках доплати до мінімальної пенсії – довідалося видання «Rzeczpospolita».

За інформацією Закладу, – ці гроші отримало понад 260 осіб. Проте, ні Заклад соціального страхування, ані Міністерство сім’ї, праці і соціальної політики не є в змозі оцінити, яке число українців у майбутньому буде мати право на польську пенсію. А матимуть право, бо це ґарантує відповідна угода, – інформує газета.

Громадяни України, діти яких мешкають у Польщі, також можуть скорисатися так званою допомогою «500+». У першому кварталі поточного року цю допомогу отримало майже 6500 українських дітей.

Факт, що українці можуть, і отримують ці гроші, викликає неабиякі емоції серед деяких політиків, зокрема членів партії Кукіз’15. Вони вже заявили, що будуть вимагати від уряду Права і справедливості перегляду угоди з Україною про соціальне забезпечення, повідомляє Польське радіо.