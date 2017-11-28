На кордоні з Польщею запобігли контрабанді стероїдів та ліків з України

Співробітники Державної казначейської адміністрації Польщі з Підкарпаття вилучили на польсько-українському кордоні контрабанду понад 26 тис. упаковок стероїдів та ліків. Незаконні фармацевтичні препарати спробували ввезти до Польщі в автомобільних пунктах пропуску в Медиці та Корчовій.

Стероїди намагався ввезти до Польщі 65-річний громадянин Латвії.

«15,2 тис. анаболічних препаратів було в одному з багажів у автівці латвійця, який хотів перетнути кордон у пункті пропуску в Медиці. Чоловік пояснив, що везе їх для власних потреб. Сума стероїдів складає 15 тис. злотих», – додала вона.

У свою чергу, під час контролю рейсового автобуса сполученням Київ-Прага, що в’їжджав на територію Польщі у пункті пропуску в Корчовій, співробітники Митно-податкової служби запобігли контрабанді понад 11 тис. упаковок ліків. Власником медичних препаратів виявився один із громадян України, які подорожували цим автобусом.

Хабовська повідомила, що це черговий протягом останнього часу випадок запобігання контрабанді фармацевтичних препаратів співробітниками Державної казначейської адміністрації на Підкарпатті.

«Тиждень тому під час контролю автобуса співробітники у Корчовій вилучили контрабанду 28 тис. упаковок препаратів для підвищення потенції», – поінформувала вона.

Нагадаємо, декілька днів тому українські прикордонники запобігли контрабанді запчастин до бронетехніки та перископів, які хотів незаконно вивезти з країни громадянин Польщі, стверджуючи, що це деталі до тракторів.