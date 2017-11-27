Віталій Купрій: Якщо зі мною щось трапиться, то моя кров буде на совісті Генпрокурора Юрія Луценка

Парламентарю повідомили, що в зв'язку з його антикорупційними заявами через три місяці він повинен отримати "обратку". Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

"Як ви знаєте, я вже пуганий і битий, але мене цим не злякаєш. Хоча після двох нерозкритих замахів на моє життя, я сприйняв погрози серйозно. Я одразу направив заяви генпрокурору, головам нацполіції та СБУ", - заявив Віталій Купрій.

У перші ж дні Головне слідче управління Нацполіції виявило злочинців. Нардеп розпізнав того, хто йому погрожував. Це був член банди рецидивістів-головорізів, які, зокрема, обслуговували інтереси влади задля нападів на опозиційних політиків і громадських активістів.

"Коли я кажу "головорізів", то говорю про реальні випадки ритуальних вбивств із відрізанням голови, вироки по яким були встановлені судом! Куди вже серйозніше?", - наголошує Віталій Купрій.

Проте після активного та бурхливого слідства по ст. 346 КК - погрози державному діячу, яке б мало додатково перерости в замах на злочин, передбачений ст. 112 КК - посягання на життя державного діяча, досудове розслідування було припинено.

"Я тривалий час не міг зрозуміти, чому знайшовши підозрюваних, засоби зв'язку через яких здійснені погрози, встановивши зв'язок серед членів банди, слідчі не затримують винних. Відповідь надійшла з поштою пару днів тому", - повідомляє нардеп.

Замість того, щоб реєструвати за заявою Віталія Купрія кримінальне правопорушення, визначати орган досудового розслідування та налагодити ефективне процесуальне керівництво, Генпрокурор Юрій Луценко пише відписку та скидає розгляд цього питання в Дніпропетровську область за місцем реєстрації народного депутата.

"Я не хочу думати, що Юрій Луценко особисто знайомий із керівниками бандформувань і через це їх покриває. Але своєю негласною вказівкою зупинити слідство державного рівня і скинути все на область міг лише він", - стверджує Віталій Купрій.

Нардепу здається, що владі вигідно тримати безкарними такі банди, адже іноді вони виконують її замовлення. І це багато чого пояснює, чому досі не розкритий жодний із гучних злочинів. Мабуть, наступним мав би бути Віталій Купрій.

"Поки вмирати не збираюсь, є багато чого, що можна зробити для України. Вимагаю рішучих дій для затримання та позбавлення волі злочинців! Також направив заяву для виділення мені державної охорони як викривачу корупції і особі, якій реально загрожує небезпека. Подивимось, чи дадуть", - резюмує парламентар.