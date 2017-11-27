АТО: українські військові стримують вогневу активність ворога

Попри те, що російсько-окупаційні війська продовжують обстріли оборонних укріплень наших захисників, ситуація у районі проведення АТО залишається повністю контрольованою Збройними Силами України. Протягом минулої доби левова частка ворожих збройних провокацій припала на темну пору.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь по наших позиціях здебільшого з піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв захисників Золотого, Світлодарська, Жовтого, Травневого і двічі Кримського. В обідню пору російські найманці випустили декілька мін 82-го калібру у районі Трьохізбенки.

На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів незаконні збройні формування вели вогонь по наших опорних пунктах біля Верхньоторецького і Водяного. З піхотного озброєння бойовики обстріляли позиції у передмістях Авдіївки і Мар’їнки, а на Приазов’ї противник вів вогонь із зенітної установки, та стрілецької зброї біля Гнутового.

У районі Авдіївки декілька разів впродовж доби зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Зважаючи на те, що стріляв ворог досить щільно, українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність ворога.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав, інформує штаб АТО.