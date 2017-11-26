АТО: ворог застосовує важке озброєння

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

На Луганському напрямку із 82-мм мінометів і гранатометів незаконні збройні формування вели вогонь по захисниках Новолуганського, а з гранатометів – біля Новоолександрівки. Зі стрілецької зброї противник турбував оборонців Станиці Луганської та Кримського.

На Донецькому напрямку російські найманці вели вогонь з мінометів різних калібрів неподалік Павлополя, Невельського і шахти Бутівка. Застосовуючи піхотне озброєння бандформування порушували перемир’я у передмісті Авдіївки. Ще за світлої пори доби протягом декількох годин поблизу Верхньоторецького воїнів обстрілювали ворожі снайперські пари, ворог також застосовував заборонені Мінськом види озброєння.

З метою провокаційних звинувачень сил АТО вони також вели вогонь почергово у бік своїх і наших позицій, не цурались застосовувати і важке озброєння. Реакція наших воїнів була миттєвою та адекватною.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У відповідь українські військовослужбовці 7 разів придушували вогневу активність окупанта.

У результаті ворожих обстрілів два наших бійці загинули, двох поранено, ще двоє отримали бойові травми, інформує штаб АТО.